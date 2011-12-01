За кошти, зібрані вірянами, придбали кисневий концентратор

У жовтні прихожани церков УПЦ московського патріархату зібрали 40 тис. гривень на потреби людей, хворих на СНІД,

Як повідомив головний лікар Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ігор Матковський, на ці кошти установою придбано кисневий концентратор.

Апарат виробництва США вкрай необхідний людям, у яких на фоні СНІДу виникли серйозні розлади дихання. Одночасно він може забезпечувати киснем двох хворих. Це сучасна альтернатива вибухонебезпечним кисневим балонам.

Кошти, які залишилися із пожертвування вірян, разом із внесками майбутніх благодійників Центр планує вкласти у придбання кардіомонітора для вижких хворих, які потребують інтенсивної терапії.