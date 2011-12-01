Найпереконливіший "ЕкоПогляд" визначать 10 грудня

Донести до подолян важливість охорони довкілля активна громадськість намагається різними способами.

Зокрема, Вінницька обласна організація Всеукраїнської екологічної ліги, природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету, БФ «Подільська громада», ВОО ВМГО «Демократичний Альянс», управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації, державне управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області а також управління освіти Вінницької міської ради об'єднались і провели обласний конкурс міні-відеофільмів „ЕкоПогляд”.

Автори змагалися в чотирьох номінаціях: „Природа навколо мене”, „Діємо разом, у злагоді з Природою”, „Неприродність нерозумна – така мудрість віків” та «Енергоощадність та раціональне природокористування».

Наразі організатори завершили прийом відеоробіт. Відтак, в конкурсі візьмуть участь 18 відеофільмів.

Журі має час, аби оцінити креативність та переконливість підходу авторів до висвітлення природоохоронної теми до 10 грудня. Тоді й дізнаємось імена переможців.