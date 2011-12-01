Кращий слідчий прокуратури живе у Вінниці

Прокуратура Вінницької області підбила підсумки огляду-конкурсу роботи прокурорів з питань підтримання державного обвинувачення у судах, в якому взяли участь всі міськміжрайпрокуратури та прирівняні до них, а також працівники відділу підтримання державного обвинувачення в судах. Всього на розгляд комісії надійшло 39 наглядових проваджень у кримінальних справах.

Про це повдомила прес-служба Прокуратури у Вінницькій області.

Переможцями огляду-конкурсу визнано обвинувальні промови прокурора відділу підтримання державного обвинувачення в судах Злощинської Н.М. та помічника прокурора Барського району Вараниці В.М. Вони містять у собі грунтовний аналіз усіх доказів, досліджених в судовому засіданні, міркування та пропозиції щодо конкретного виду та розміру покарання з урахуванням характеризуючих даних та всіх обставин справи.

Серед колективів переможцем визнано прокуратуру Барського району, яку очолює старший радник юстиції Невольчук С.П. У поточному році Барським районним судом за участі державних обвинувачів, вказаної прокуратури, постановлено 85 вироків, з яких 12 справ обвинувачення підтримано особисто прокурором району. Показник апеляційного реагування складає 100%. За апеляціями прокурорів скасовано та змінено вироки суду щодо 16 осіб. Без документів прокурорського реагування судові рішення у минулому році та за 9 місяців 2011 р. не змінювались та не скасовувались.

За результатами конкурсу "Кращий слідчий" переможцем першого етапу визнано старшого слідчого прокуратури міста Вінниці Сергія Захарчука. Протягом 2011 р. Переможець направив до суду 17 кримінальних справ, за якими, в результаті судового розгляду, рішення про закриття справ за реабілітуючими обставинами не приймались, виправдовувальні вироки не постановлялись, справи на додаткове розслідування не повертались.