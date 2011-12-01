Дитячими літніми таборами Вінниччини займеться УБОЗ

На звітній нараді щодо результатів кампанії оздоровчого відпочинку дітей Вінницької області 30 листопада 2011 року йшлося і про земельні ділянки, на яких знаходяться літні табори.

Загалом державні акти на користування земельними ділянками мають 6 таборів, 7 – документи на термінове користування, а документи 8-ми знаходяться в технічній розробці.

Ситуація із земельними ділянками є дещо невизначеною, і зараз, коли на часі розгляд земельного законодавства, необхідно провести інвентаризацію. В зв’язу з цим УБОЗ у Вінницькій області звернувся до управління у справах сім’ї та молоді Вінницької ОДА щодо надання полного реєстру літніх таборів в усіх районах з метою створення інформаційної бази для регулювання земельних відносин та оподаткування.