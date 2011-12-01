Виконком затвердив порядок розміщення реклами у Вінниці

Виконком вінницької міської ради затвердив порядок розміщення реклами у Вінниці.

Попередньо проект цього рішення обговорили з операторами ринку “наружки”, а також презентували його міській Раді підприємців.

Документ від сьогодні вступає в силу, а на повну потужність, як обіцяють міські чиновники, запрацює вже з 1 січня 2012 року.

Хоча, міський голова Володимир Гройсман вже дав доручення підлеглим поквапитись із складанням схем розміщення білл-бордів та сіті-лайтів, а також скласти графіки демонтажу тих, що встановлені незаконно, у грудні і надалі — помісячно.

Роботи вистачить, адже міська влада нарахувала близько 500 таких споруд. Згідно із новим Порядком, власники можуть демонтувати їх самостійно, або це за їхнім дорученням зроблять комунальники.

За три роки вінничани забудуть, що таке троли: розташовувати їх над проїжджою частиною заборонили, а наявні поступово демонтуватимуть.

Відтепер на стовпах, електроопорах та дротах заборонили розміщувати будь-які носії реклами.

Згідно з Порядком, відтепер білл-борди мають бути розташовані не ближче, аніж через сто метрів. Сіті-лайти ж мають відступати один від одного на 50 метрів.

І, що найбільше тішить, реклама більше не паплюжитиме вигляд об'єктів культурної спадщини.