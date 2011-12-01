Вінницькі чонобильці підписали Меморандум з владою про співпрацю

Голова Вінницької ОДА Микола Джига, голова обласної ради Сергій Татусяк та голова Вінницької обласної ГО “Союз Чорнобиль Україна” Володимир Войтов сьогодні підписали Меморандум про співпрацю.

Перш, ніж озвучити умови підписаної угоди губернатор визнав, що реакція чорнобильців на останні події — цілком правомірна і справедлива, і є наслідком недопрацювання влади. А зростання соціальної напруги, яке виникло навколо питань виконання державою соціальних гарантій чорнобильцям — ще й результат невміння чиновників працювати з людьми, їхнього чванства та зверхності.

В свою чергу Володимир Войтов зробив комплімент обласній владі за вміння знаходити компроміси і досягати позитивного вирішення кофліктних ситуацій.

Надалі голова ВГО “Союз Чорнобиль Україна” пообіцяв цивілізовані стосунки чорнобильців з держадміністрацією, а також взяв на себе зобов'язання провести серед них роз'яснювальну роботу, поінформувати про додаткові переваги, які обіцяє їм угода з владою, аби зменшити соціальну напругу. А також брати активну участь у роботі Консультативної ради, створення якої передбачає підписаний документ.

В Меморандумі зобов'язання влади перед чорнобильцями викладені у 27 пунктах.

Зокрема, обласна влада обіцяє відстоювати перед Кабміном потреби чорнобильців у забезпеченні житлом, сприяти їм в отриманні пенсій і вжити заходи для забезпечення виплати вдовам чорнобильців допомоги у розмірі 50% прожиткового мінімуму (станом на початок поточного року).

Також влада обіцяє попрацювати з перевізниками, аби чорнобильці могли скористатись в повному осязі пільгами на проїзд, з місцевими радами — аби вирішити питання з виділенням землі під будівництво та городництво.

В документі також прописані зобов'язання сприяти в забезпеченні путівками на санаторно-курортне лікування, медико-санітарне забезпечення та лікування онкології у чорнобильців.

Також обіцяли шанувати пам'ять про подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС, - зокрема, забезпечити будівництво та належний догляд за наявними пам'ятниками.