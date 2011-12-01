Губернатор вийшов до мітингувальників руху «Вперед!»

17:25, 01 грудня 2011
Вінниця
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Пообіцяв передати вимоги Президенту

Відставки Президента та прем’єр-міністра вимагали підприємці у Вінниці. До обласного центру з’їхалось більш ніж 700  представників малого та середнього бізнесу з Хмельницької, Житомирської та Вінницької областей. Вимоги у мітингувальників різні. Хтось прийшов вимагати щасливого майбутнього для своїх дітей. Хтось закликав владу розібратись з пенсійною та земельною реформами.

На час руху колони мітингувальників рух транспорту по одній стороні вулиці було перекрито. Пікетувальники йшли та вигукували свої вимоги, а також несли плакати з написами: «Зупинимо дію Податкового кодексу», «Відставку Президенту України», «Геть Верховну зРаду», «Забезпечити реалізацію соціальних пільг та гарантій», «Земельна реформа через референдум» тощо.

- Перше наше завдання – це зупинити дію Податкового кодексу, який прийнято з порушеннями всього законодавства; друга вимога – це єдиний соціальний внесок, який зменшить тягар на підприємців зменьшить вдвічі, як це відбувається в Європі, - говорить член правління ВГО «Громадянський рух «Вперед!», директор центру проблем підприємництва м.Вінниця Ірина КАСЬЯН.

Меморандум з вимогами підприємці вручили голові Вінницької обласної державної адміністрації. Микола Джига урочисто перед сотнями мітигувальників пообіцяв передати Президенту. Однак, різкого та  позитивного рішення усіх проблем не гарантував.
 

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