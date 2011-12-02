У Вінниці безкоштовне тестування на ВІЛ пройшли 23 людини

У Вінниці 1 грудня проходила благодійна акція до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, в ході якої для мешканців міста проводилося безкоштовне добровільне тестування на ВІЛ-інфекцію у пересувній лабораторії Центру СНІДу.

Як повідомив УНІАН психолог Центру В'ячеслав БУРКОВСЬКИЙ, пересувна лабораторія працювала у Вінниці на площі Театральній до 20.00.

За його словами, до процесу тестування всі бажаючі проходили дотестове консультування, а потім після тестування вже через 5 хвилин можна було дізнатися результати.

«Сьогодні тестування пройшли 23 людини, по швидких тестах у жодного з них не було виявлено інфекції», - повідомив В. БУРКОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що переважна більшість бажаючих взяти участь у тестуванні - молодь чоловічої статі. «Самому молодому, хто до нас сьогодні звернувся, було 16 років, найстаршому - 56», - сказав В. БУРКОВСЬКИЙ.

Він додав, що в останні роки спостерігається тенденція до збільшення бажаючих пройти відповідне тестування і звертається все більше молоді.

Довідка УНІАН. У Вінницькій області з початку епідемії ВІЛ станом на листопад 2011 року вперше виявлено 3051 ВІЛ-інфікованих осіб, що складає 0,19% від усього населення області (у минулому році - 0,16%). З них 1034 встановлено діагноз СНІД, померло 621 ВІЛ-інфікованих (у тому числі від СНІДу - 381 осіб).

На диспансерному обліку в області перебувають 1 тис. 754 ВІЛ-інфікованих, в тому числі з діагнозом СНІД - 510 осіб.