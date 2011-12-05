Судмедексперт погорів на вимаганні хабара за «лівий» висновок

У Вінниці працівники відділу внутрішньої безпеки УМВС України у Вінницькій області викрили та припинили протиправну діяльність лікаря судово-медичної експертизи, який вимагав хабар за внесення неправдивої інформації до висновку судово-медичного дослідження.

Про це повідомило Міжнародне агентство інформаційних розслідувань з посиланням на начальника ВВБ УМВС України у Вінницькій області Миколу Ловина. Затримали 31-річного лікаря в службовому кабінеті «на гарячому» під час отримання ним хабара в сумі 500 грн. за фальсифікацію висновку про ступінь важкості нанесених тілесних ушкоджень.

За адміністративне корупційне правопорушення лікаря притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.172-2 КУпАП «Порушення обмежень щодо використання службового становища», яка тягне за собою накладення штрафу від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно одержаної неправомірної вигоди матеріального характеру, повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.