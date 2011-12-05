У Вінниці відкриють храм для інвалідів

Учора, 4 грудня, на православне свято Введення у храм Богородиці у Вінниці по вул. Соборна, 7 відбулося освячення хреста біля Центру на честь преподобного Феодора Острозького для сімей та дітей з обмеженими фізичними можливостями.

За словами ієрея Віктора Чверкуна, якому належить ідея відкриття у Вінниці храму для людей з особливими потребами, новостворений храм облаштують з максимальними зручностями для інвалідів. Будуть пандуси, спеціальний заїзд. Для прихожан працюватиме недільна школа, бібліотека, трапезна.

Ті, хто має бажання підтримати перший у Вінниці храм для інвалідів, можуть переказувати кошти на його облаштування: р/р 26008000119372, «Укрексімбанк» м.Вінниця, МФО 302429, ЄРПОУ 35111243. Не залишайтеся байдужими, тим більше, що наступаючий 2012-й рік митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон оголосив у єпархії Роком соціального служіння.