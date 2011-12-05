У Вінниці відкриють храм для інвалідів

09:52, 05 грудня 2011
Вінниця
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2012-й оголосили Роком соціального служіння

Учора, 4 грудня, на православне свято Введення у храм Богородиці у Вінниці по вул. Соборна, 7 відбулося  освячення хреста біля Центру на честь преподобного Феодора Острозького для сімей та дітей з обмеженими фізичними можливостями.
За словами ієрея Віктора Чверкуна, якому належить ідея відкриття у Вінниці храму для людей з особливими потребами, новостворений храм  облаштують з максимальними зручностями для інвалідів.  Будуть пандуси, спеціальний заїзд. Для прихожан працюватиме недільна школа, бібліотека, трапезна.

Ті, хто  має бажання підтримати перший у Вінниці храм для інвалідів, можуть переказувати кошти на його облаштування: р/р 26008000119372,  «Укрексімбанк» м.Вінниця, МФО 302429, ЄРПОУ 35111243.  Не залишайтеся байдужими, тим більше, що наступаючий  2012-й рік митрополит Вінницький і Могилів-Подільський Симеон оголосив у єпархії  Роком соціального служіння.

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