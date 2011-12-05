Вінницькі військові отримають сучасне медобладнання

Подбало Міноборони

Міністерство оборони України за результатами тендерів уклало низку угод на придбання медичного устаткування на загальну суму 79.18 млн. гривень. Про це повідомляє «Вісник державних закупівель». Придбано томографи, рентгенівські установки, операційні столи, ультразвукові хірургічні скальпелі, стоматологічні установки, хірургічні інструмети , біохімічні автоматичні аналізатори тощо. Частина цього обладнання надійде у розпорядження вінницьких військових медиків. Найбільші підряди отримали ТОВ «Альянс Фарм» (25,54 млн. грн.), фірма «Крас» у формі ТОВ (19,08 млн. грн.), ПрАТ «УМТ» (13,60 млн. грн.), ТОВ «Топсервіс – Медтехніка» (6,47 млн. грн.), ТОВ «Лаб-Універсум» (4,40 млн. грн.), ТОВ «Медична торгівельна компанія» (3,74 млн грн.).

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