Перемогу в рейтингу губернаторів Джига присвоїв… команді

Український діловий тижневик «Коментарі» опублікував рейтинг губернаторів, складений на основні соціально-економічного розвитку регіонів у третьому кварталі 2011 року. Перше місце в ньому займає Голова вінницької ОДА Микола Джига.

Свою перемогу Микола Джига пояснює злагодженою роботою владної команди та результатом наполегливих зусиль самих вінничан.

- Перше місце у рейтингу - це результат роботи всієї команди Вінницької області, а не тільки губернатора,- наголосив голова облдержадміністрації. - Величезних зусиль доклали мої колеги з облдержадміністрації , депутатського корпусу, керівники на місцях, і в першу чергу, самі люди, які працюють на заводах, полях і фермах, сумлінно виконують свою роботу.

За словами губернатора, досягненню високого результату сприяли відсутність внутрішніх протиріч, зосередженість на питаннях соціально-економічного розвитку, а не з’ясування політичних сосунків.