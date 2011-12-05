Барські баскетболістки – лідери чемпіонату України!

Жіноча баскетбольна команда з Бару «Регіна-Баскет-Бар» зміцнила своє лідерство у вищій лізі (суперліги у жінок немає) чемпіонату України. 2–3 грудня барчанки, діючі віце-чемпіонки країни, двічі здолали у Києві місцеве “КПУ-Динамо” – 73:67 та 95:76. Причому суддівство, за словами наставника барської команди Ірини Нагорної, головного тренера юнацької збірної України, було вочевидь на користь столичного клубу. Наприклад, вже на стартовій хвилині другого матчу з «Динамо» суддя покарав барчанок аж 5 фолами.

Наразі у чемпіонаті України з баскетболу серед жінок відбулось вже 6 турів. Кожна команда зіграла по 12 ігор. «Регіна-Баскет-Бар» впевнено перемогла у всіх матчах і закономірно утримує одноосібне лідерство. Ії переслідують київські клуби – «Тім-Скуф», діючий чемпіон країни, та «КПУ-Динамо». Усього у чемпіонаті виступає 6 команд, які грають між собою у два кола – вдома та у гостях. Команда з Вінниччини цього сезону налаштована вибороти чемпіонський титул. Цьому сприяє серйозне підсилення у міжсезоння. Серед новачків «Регіни», наприклад, переможець Ліги чемпіонів Європи (у складі ізраїльського клубу) Анна Зарицька.

До речі, у першій лізі жіночого баскетбольного чемпіонату України серед 9 команд лідирує також представник нашої області. Це «Вінницькі блискавки» з міста над Бугом, які перемогли у всіх 6 зіграних матчах. Минулого сезону вони грали у вищій лізі, але через обмежене фінансування добровільно понизились у класі.