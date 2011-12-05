Донецький відпочив у Хмільнику "з шиком"

В ніч із п’ятниці на суботу у Хмільнику 55 – річний водій автомобіля "ФОЛЬКСВАГЕН-ТАУРЕК" збив 30 річного місцевого чоловіка, який вийшов на проїжджу частину і рухався в попутному напрямку.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП чоловік від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події.

Як з’ясувалося , за кермом автомобіля перебував приватний підприємець з Донецької області, який приїхав на відпочинок в один з місцевих санаторіїв.

Наразі за фактом дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».