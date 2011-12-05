Вінницькі індорхокеїсти – другі на «Підмосковних вечорах»

З другого по четверте грудня національна збірна України з індорхокею (це хокей на травы у залі), яка складалася виключно з вінничан, взяла участь у 17-у міжнародному турнірі «Підмосковні вечори», який відбувся у м. Електросталь (Московська область, Росія). Очолював національну збірну України також вінничанин Павло Мазур, наставник клуба «Олімпія-Колос-Секвоя».

На старт вийшли 6 команд, які змагалися за коловою системою. Українці перемогли національну збірну Ірану – 2:1, молодіжну збірну Росії (до 21 року) – 4:3, «Будівельник» (Брест, Білорусь) – 2:0 та ХК «Мінськ» (Білорусь) – 6:4. На жаль, у вирішальній грі за «золото» національна збірна Росії перемогла збірну України – 3:1.

Отже, збірна Росії посіла перше місце – 13 очок. У збірної України – 12 очок. На третьому місці – національна збірна Ірану –10 очок.

Кращим воротарем турніру визнано Сасана Хатамініяда (Іран), кращим бомбардиром – Артема Озерського (Вінниця), кращим гравцем – Олександра Платонова (Росія).