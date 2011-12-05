Ямпільські злодюжки розібрали дах комбікормового заводу
12:10, 05 грудня 2011Вінниця
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У неділю в Ямпільському районі правоохоронці затримали двох молодих чоловіків та одну жінку. Трійцю обґрунтовано підозрюють у скоєнні демонтажу та крадіжки шиферу з даху недіючого комбікормового заводу.
Як повідомили в УМВС Україниу вінницькій області, зловмисників було затримано на «гарячому».
Наразі крадене майно працівники міліції вилучили і за даним фактом порушили кримінальну справу.
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