Ямпільські злодюжки розібрали дах комбікормового заводу

У неділю в Ямпільському районі правоохоронці затримали двох молодих чоловіків та одну жінку. Трійцю обґрунтовано підозрюють у скоєнні демонтажу та крадіжки шиферу з даху недіючого комбікормового заводу.

Як повідомили в УМВС Україниу вінницькій області, зловмисників було затримано на «гарячому».

Наразі крадене майно працівники міліції вилучили і за даним фактом порушили кримінальну справу.