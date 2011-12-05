На святкування 650-ї річниці Хмільника виділять 2.7 млн. гривень

Хмільницька міська рада затвердила міську програму «Хмільнику – 650 років». Згідно з її положеннями, на святкування 650 річниці заснування міста, передбачено фінансування в розмірі 2 720 950 грн.

Про це повідомив Громадський форум Хмільниччини.

Ювілей свого міста городяни святкуватимуть у вересні 2012 року. До свята передбачається провести ціл у низку заходів. Зокрема, солідну науково-практичну конференцію щодо лікувального потенціалу міста.