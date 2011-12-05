Всі вихідні горіли як не трава, то сіно

Минулих вихідних вогонь ласував трав'янистим покровом Вінничини та запасами сіна.

Як повідомляє УМНС у Вінницькій бласті, в п'ятницю сталося займання на відкритій території за межами села Війтівка Бершадського району. Пожежею знищено залишки кукурудзи на площі 30 м.кв. А в неділю згоріла суха трава на площі 200 м. кв. на околиці Ксаверівки Вінницького району. Причиною обох пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Прямі збитки від пожежі нульові, а побічні — 28 тис. гривень.

Також вогонь позбавив кормів ВРХ. У нелілю вночі виникла пожежа в господарській споруді в Кудлаях Немирівського району. Вогонь знищив 15 м. кв. шиферної покрівлі і 300 кг сіна. Збитки від пожежі: прямі – 3100 грн. побічні - 17100 грн.

У Моївці Чернівецького району піднавіс із сіном спалахнув також уночі. Згоріло 2200 кг сіна і шиферна покрівля площею 16 м кВ. Якщо у першому випадку пожежу спричинила чиясь необережність, то в другому поженики поки що підпал не виключають. Пожежа завдала 3400 грн. прямих збитків, побічних - 17400 грн.