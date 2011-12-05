«CREDO» Артура Тиводара — зі шкіри та каміння

У Регіональному центрі сучасного мистецтва «Арт-Шик» 8 грудня 2011 року в 18:00 годині відбудеться презентація нової виставки ужгородського художника Артура Тиводара «CREDO».

Виставкова діяльність художника почалася в 1990 році. Перша персональна виставка художника відбулася в Ужгороді. З тих пір він мав вже понад півтора десятка виставок у багатьох містах України, зокрема, у Вінниці художник представить свою виставку вже увосьме.

Особливе місце в творчості художника займають оригінальні твори зі шкіри та самоцвітів філософської і релігійної тематики, що вражають глибиною духовного наповнення, мінімалізмом зображувальних засобів, віртуозною технікою обробки матеріалу.

У своїх картинах Артур використовує різнокольорову шкіру та різноманітне напівдорогоцінне каміння: опал, агат, сердолік, гранат, кришталь, лазурит і т.д. У нинішню експозицію увійшло понад 20 робіт, виконаних у 2011 році.

Виставку можна буде відвідати з 9.12 до 21.12. 2011 року.