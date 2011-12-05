Посадовець Держкомзему "перетворив" ріллю на пасовище

Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили начальника районного відділу Держкомзему.

Проо це повідомила прес-служба МВС України.

Правоохоронці встановили, що посадовець без зміни цільового призначення за заниженою вартістю незаконно передав в оренду сільськогосподарському відкритому акціонерному товариству, яке спеціалізується на вирощуванні насіння цукрових буряків земельну ділянку сільськогосподарського призначення (рілля) площею 5.6 га , зазначивши, що дана ділянка відноситься до пасовищ.

Внаслідок протиправних дій чиновника державі завдано збитки на суму понад 714 тис. гривень. Прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.1, 2ст.366 (перевищення влади або службових повноважень й службове підроблення) КК України.