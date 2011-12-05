Губернатор заборонив заважати шумом розмножуватись тваринам

На Вінниччині почало діяти розпорядження голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги «Про посилення контролю за дотриманням законодавства на територіях природно-заповідного фонду області».

Про це повіджомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів.

Згідно з розпорядженням, районні державні адміністрації та структурні підрозділи облдержадміністрації повинні утриматись від проведення на територіях природно-заповідного фонду заходів із залученням звуковідтворювальної техніки в сезон розмноження фауни, а саме з квітня по липень включно.

Також розпорядження передбачає заборону проведення на заповідних територіях масових заходів з використанням авто- та мототехніки. Винятком є дороги загального користування.

Документ підготовлений Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища і є результатом звернень екологічних організацій та рекомендацій Мінприроди.