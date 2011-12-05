Благодійники хочуть зібрати кошти для діток з розумовими вадами

Міжнародний благодійний фонд «Без кордонів», вінницький жіночий клуб «Перлина» та Спілка підприємців «Стіна» 16 грудня в ресторані «Диканька» проведуть благодійну акцію з метою збору коштів для дітей з порушеннями розумового розвитку.

Про це повідомила Спілка підприємців “Стіна”.

Акція проходитиме у вигляді благодійної вечері «Щедрий вечір»і участь у ній візьмуть майже двісті підприємців та громадських діячів. Захід буде проведено у форматі святкового бенкету з відповідною шоу-програмою за участю відомих українських зірок естради, та вінницьких артистів.

Планується зібрати понад 100 тис. грн. для забезпечення необхідним обладнанням 16-те дитяче відділення вінницької обласної лікарні ім. Ющенка та спеціалізованої вінницької школи для дітей з відставанням розумового розвитку.