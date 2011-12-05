У Хмільнику легалізують вуличні комітети

Хмільницька міська рада надала дозвіл на створення 28 будинкових та 50 вуличних комітети. Це стало черговим суттєвим кроком до розвитку самоорганізації в місті Хмільнику.

Нагадаємо, що під час громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Хмільницької міської ради, яку було проведено громадською організацією «ПРАВО», було виявлено, що всі будинкові та вуличні комітети, які діяли на той час в місті, є нелегітимними, так як було порушено процедуру їх створення та легалізації.

За результатами громадської експертизи було напрацьовано низку рекомендацій, які майже повністю були враховані виконавчим комітетом Хмільницької міської ради.

Таким чином, міською владою зараз проводиться значна робота щодо роз’яснення громадянам основних засад Закону України «Про органи самоорганізації населення» та необхідності легалізації будинкових та вуличних комітетів.