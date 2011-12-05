Мультик про податки першими побачили вінницькі студенти

ДПІ у м. Вінниці запросила майбутніх фінансистів – студентів старших курсів Європейського університету на ознайомчу зустріч, де обговорювалось податкове життя міста. Справжньою родзинкою лекції про сучасну структуру вітчизняної податкової служби для юнаків та дівчат стала презентація нового мультфільму про податки «Місто мрії».

Під враженнями від дитячого анімаційного фільму студенти перейшли до знайомства з цілком реальними місцями обслуговування платників податків, створеними у вінницькій податковій інспекції – Центру приймання податкової звітності, Приймальні громадян, телефонно-довідкової служби «1507» та справжньої телерадіостудії.