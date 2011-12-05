"Висоцького" вже подивились понад 3.7 тисячі вінничан

Розрекламована російська драма “Висоцький. Спасибі, що живий” не залишила байдужими вінничан. Фільм, присвячений епізоду клінічної смерті великого актора та улюбленого співака у Бухарі 1979 року, у Вінниці демонструють уже п'ятий день.

Трансляція кінострічки у Вінниці відбуваєтсья у двох кінотетрах, - ім. Коцюбинського та в “Мирі”.

За даними адміністрації обох закладів, за четвер-п'ятницю та протягом вихідних на показ “Висоцького” прийшло понад 3 700 вінничан. Причому половина відвідувачів переглянули фальм під час денних сеансів.