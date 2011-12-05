Чоловіка збили дві машини. Друга - на смерть

У неділю неподалік села Сокиринці Вінницького району водій автомобіля «Опель - Аскона» скоїв наїзд на пішохода, 38 – річного місцевого жителя.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Чоловік переходив дорогу в невстановленому місці.

Зі слів затриманого водія, він скоїв дотичний наїзд на пішохода, після якого відбувся повторний наїзд на потерпілого невстановленим автомобілем, орієнтовно марки «Шкода - Октавія». Другий водій з місця пригоди зник.

Внаслідок наїзду чоловік від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинув.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» та вживаються заходи по встановленню особи, яка перебувала за кермом іншої машини.