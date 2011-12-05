Урочисто привітати представників більш ніж 700 територіальних громад, що діють на теренах Вінниччини, прийшли керівники області до обласного муздрамтеатру ім.М.Садовського.

У своїй урочистій промові голова обласної ради Сергій Татусяк наголосив на тому, що Вінниччина першою всерйоз заявила про зміну моделі влади на регіональному рівні.

- Встеляти дорогу словами – пройдений для нас етап, - зазначає Сергій Татусяк. – Маємо прислухатись до громади і діяти в унісон з її бажаннями.

Підтвердженням його слів є реальні проекти, які реалізовувались протягом року. З метою залучення інвестицій в економіку області планується розширити співпрацю з країнами Європейською Союзу та Азії. А натомість вже діють більш ніж 200 угод про співпрацю з територіальними громадами країн ЄС. Успішно впроваджено в швейцарсько-український проект «Despro», участь в якому з-поміж інших областей взяли представники 51 територіальної громади в 17 районах Вінницької області. Загальна вартість цього проекту складає майже 7 мільйонів гривень.

Про позитивний успіх європейського досвіду у розвитку місцевого самоврядування говорив і вінницький міський голова Володимир Гройсман. „Успішні країни мають високий рівень міцного, відповідального і самодостатнього місцевого самоврядування. Нам треба покращити роботу, щоб дати можливість кожній громаді бути самодостатньою, - сказав він. – Крім того, я вважаю, що наш успіх є безмежною вірою тих людей, які нас обирали. Я бажаю усім нам, щоб кожен кредит довіри, який ми отримуємо від людей, ми повертали сторицею”.

Говорили також про те, що Вінниччина за темпами зростання економічних показників займає провідні місця в Україні, але головною цінністю держави є люди, які тут живуть і працюють.

- Вінницька область має найкращі показники в агропромисловому комплексі, молочнотоварному виробництві, енергозбереженні та інших галузях. Але це нічого не варто, якщо немає покращення життя людей, - констатує губернатор Микола Джига. - Мені доводиться бувати в багатьох райцентрах та селах області, і я бачу, що високий рівень самоврядування там, де керівники користуються високим рівнем довіри від громади. Самоврядування має бути таким, що вселяє у людей впевненість і віру в правильність власного вибору.

Кращих з кращих нагородили державними нагородами – орденом княгині Ольги III ступеня, Почесними грамотами Верховної Ради України та почесними подарунками Голови Верховної Ради. Всього було вручено 13 нагород. Зокрема, Орден княгині Ольги ІІІ ступеня отримали завідувачка інтернатного закладу смт.Вороновиця Вінницького району Елеонора Третьякова та заступник директора сільськогосподарського товариства „Промінь” с.Черепашинці Калинівського району Ніна Царок.