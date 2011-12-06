На Вінниччині протягом року викрито 14 підпільних горілчаних цехів

П’ять-десять років за гратами ризикують провести троє мешканців Вінниччини за незаконне заняття алкогольним бізнесом. У власних домівках громадяни налагодили кустарне виробництво горілчаного сурогату.

Як повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська, в ході огляду приміщень співробітники підрозділів протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції Вінниччини знайшли арсенал для заняття підпільним виробництвом – лійки, шланги, спиртометри, пластикову тару для розливу готової продукції, тисячі літрів готового сурогату. За висновками експертизи, вживання вилученого в кожному випадку напою може завдати шкоди не лише здоров’ю, але й життю споживача, оскільки виготовлений зі спирту й домішок невідомого походження. За викритими податківцями злочинами порушено три кримінальні справи за ч.3 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання і збут алкогольної продукції, що при вживанні становить загрозу для життя і здоров’я людини. За законом, обвинувачуваним загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років, вилучення та знищення вироблених товарів та конфіскація обладнання для її виготовлення.

З початку року податківцями на території області викрито 14 підпільних цехів по виготовленню алкогольної продукції, з незаконного обігу вилучено 104 тисячі літрів лікеро-горілчаної продукції на суму понад 3 млн. грн.