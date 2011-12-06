Залізничники отруїлися невідомою речовиною

Четверо монтерів залізничної колії із Вапнярки 2 грудня були госпіталізовані до Томашпільської ЦРЛ, де медики поставили діагноз: інгаляційне отруєння невідомою речовиною.

Як повідомив ресурс http://vinnitsaok.com.ua, лікарі з’ясували, що потерпілі 1 грудня проводили заміну шпал на колії біля станції Попелюхи у Піщанському районі. Копаючи землю, відчули неприємний запах, а на наступний ранок у них сильно розболілись голови та почало нудити.

За інформацією медиків терапевтичного відділеня лікарні, стан потерпілих значно поліпшився, одного з них було виписано 4 грудня, трьох – у понеділок. Причини отруєння з’ясовуються.