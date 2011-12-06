Ремонт квартири довів жінку до смерті

Учора трагічний випадок стався на Бершадщині.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, 5 грудня чергова медсестра Бершадської райлікарні повідомила місцевих рятувальників про те, що близько 16 години у відділення швидкої допомоги без свідомості доставлено 48-річну місцеву мешканку.

Зі слів свідків, потерпіла займалася ремонтами квартир і її вразило електричним струмом під час наклеювання шпалер.

Лікарі доклали максимум зусиль, аби допомогти жінці, але вже о 16 годині 25 хвилин вони констатували смерть людини.