Профтехосвіта Вінниччини розвиває міжнародне співробітництво

Делегація освітян області повернулася з Естонії, де на базі Сіллямаєвського професійного училища (Естонія) проходила зустріч північної секції країн-учасників міжнародної Асоціації «Освіта без кордонів» - України, Росії та Словаччини.

За даними прес-служби управління освіти та науки Вінницької ОДА, до складу української делегації увійшли головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та координації роботи вищих навчальних закладів управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Якимчук, директор Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту Андрій Стецюк, методист закладу Олена Коломійчук та спеціаліст із харчування та обслуговування училища Марина Сарбаєва.

Відповідно до плану роботи, відбулася зустріч української делегації з віце-канцлером загальної та професійної освіти Міністерства освіти і науки Естонії Каллє Кюттісом, під час якої обговорено напрямки подальшої співпраці навчальних закладів. Проведено секційні засідання, на яких презентовано навчальні заклади кожної делегації. Представники України презентували Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» та окреслили орієнтири співробітництва у північній секції міжнародної Асоціації «Освіта без кордонів».