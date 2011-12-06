Воєводчинці презентувало 55 творів народних умільців

У світлиці Вінницького обласного центру народної творчості відкрилась виставка творів народного мистецтва майстрів села Воєводчинці Могилів-Подільського району.

Дана виставка з циклу «Мистецтво одного села», на якій представлені вишивка і ткацтво, витинанка і народна іграшка, живопис і народне малярство. Уся ця краса створена руками жителів села Воєводчинці Марії Гоцуляк, Василя Іванова, Івана Шерінова, Галини Білоус, Анастасії Корсовської, Ганни Підвіянюк, Ольги Слободянюк, Наталі Стах, Тетяни Мельник, Ірини Гоцуляк та інших. Також в експозиції є роботи київських художників, чиї долі були пов’язані з Воєводчинцями – Бориса Шлапака та Івана Доніча, та юних художників з Могилева-Подільського Інни Лабун та Андрія Гордаша, чиє дитинство проходило у селі.

Усього на виставці представлено 55 творів народних умільців. Познайомитися з експозицією можна до 12-го грудня.