До тих, хто не платить комунальні, надходять листи з погрозами

Борги за комунальні послуги „вибивають погрозами”. Мешканцям вінницьких багатоповерхівок ЖЕКи надсилають листи-попередження. Людям без зайвих церемоній пропонують добровільно віддати несплачені гроші. Інакше боржників переслідуватимуть на роботі та вдома. А ще для втрати спокою та сну людям без кінця дзвонитимуть комунальники. І це найменші незручності, які чекають на споживачів.

Особливо досвідченим боржникам обіцяють шоу – візит судових виконавців та дільничних інспекторів. Обурені вінничани уже готують позови до суду. Їх підтримують юристи – за переконанням адвокатів такі листи – погрози є прямим порушенням законодавства України. Адже в жодному пункті Закону про житлово-комунальне господарство не прописано, що ЖЕК може погрожувати або стягати борг.

Листи підписуються адміністрацією комунальної контори та колекторської компанії „Стимул плюс”. Проте керівництво ЖЕКів стверджує, що таких листів не надсилали.

Тому громадянам слід бути обачними, адже колекторська контора може бути великою мильною бульбашкою, а от борги слід сплачувати, тим більше, що діюче законодавство дозволяє злісних боржників виселяти з житла на абсолютно законних підставах.