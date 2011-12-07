У Вінниці презентують православний журнал «Фамілія»

8 грудня о 12.00 у конференц-залі «Панорама» (м.Вінниця, ТРК «Магіцентр», Соборна, 24. 6-й поверх.) відбудеться презентація православного сімейного журналу «Фамілія».

Як повідомляє прес-служба Вінницької єпархії, про творчі ідеї та плани творців журналу розповість його головний редактор Наталія Горошкова. У рамках презентації відбудеться також зустріч з найбільш креативним автором популярних православних видань, письменником і ведучим телерадіопрограм протоієреєм Андрієм Ткачовим.

Журнал «Фамілія» орієнтований на розвиток гармонійних стосунків у сім’ї як фундаменту кожної людини, перетворення душі та утвердження любові до ближнього. Тема нового номера, який буде презентований у Вінниці, «Випробування хоробрістю». Загалом же, на сторінках журналу читачі зможуть знайомитися зі статтями священиків, психологів, педагогів.

Запрошуються усі бажаючі. Вхід вільний.