Гройсман зробив кадрові перестановки

П'ятого грудня міський голова Володимир Гройсман підписав розпорядження, відповідно до якого у виконавчій владі Вінниці відбулись кадрові ротації.

Про це мер повідомив сьогодні під час робочої наради.

Зокрема, нового директора відтепер має Департамент енергетики, транспорту та зв'язку міської ради. Цю посаду обійняв Олексій Пидоченко, який донедавна працював заступником директора цього департаменту.

Натомість на вже вакантну посаду заступника директора департаменту перевели екс-очільника МКП “Вінницямісьтеплокомуненерго” Сергія Коваленка.

Підприємство теж не залишилось без керівника. Його за розпорядженням мера очолив Олег Пізняк, котрий до цього працював у комерційній структурі.