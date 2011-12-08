Загиблий солдат не вчиняв самогубства

17:55, 08 грудня 2011
Вінниця
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Стверджують товариші і констатує військова прокуратура

Необережне поводження зі зброєю – попередня версія загибелі 19-річного солдата на Вінниччині. Олександра Ришетніка знайшли мертвим на оглядовій вишці з вогнепальним пораненням. Трагедія сталась в середу близько 12-ої години дня на території Гайсинської військової частини, де хлопець проходив службу. Зараз на місці події працює спеціальна комісія Міноборони та військової прокуратури. Саме вони і мають визначити остаточну причину смерті молодого солдата.

Як повідомляє ICTV, криміналісти та прокурори поки досліджують усі докази. Керівництво військової частини обережне у висновках щодо загибелі юнака. У військовій прокуратурі теж з висновками не поспішають, переконуючи: аби з’ясувати усі обставини трагедії, потрібно не менше трьох днів. Однак робочі версії уже є. Вбивство та самогубство відкидають.

- Під час огляду місця події не було виявлено ніяких документів або інших доказів, які б свідчили про самогубство цим військовослужбовцем не було знайдено ні передсмертної записки опитуванням було також встановлено, що не було підстав скоювати самогубство, - пояснює військовий прокурор Вінницького гарнізону Михайло Козачук.

Юнака знайшли мертвим з вогнепальним пораненням  співслуживці. Хлопець ніс варту на оглядовій вишці, в нього був бойовий автомат АК 74, і кожні дві години мав доповідати про службу. Коли солдат не вийшов на зв'язок, чергові занепокоїлись.

В селі Мишарівка Теплицького району, де народився Олександр Ришетнік, готуються до похорону. А спеціальні комісії Міноборони та прокуратури до оголошення висновків трагедії. До кінця наступного тижня рідним та близьким юнака обіцяють повідомити, як загинув солдат.

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