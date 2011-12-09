«Будяк року» по-вінницьки

Стан справ із додержанням прав людини в Україні погіршився. Такий висновок зробив у всесвітній день прав людини голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман. Втім, він відзначив у 2011 році три позитивних моменти, які можна записати на рахунок нині діючої влади: закони про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації, а також ставлення до біженців, які перебувають на території нашої країни.

Серед негативних явищ: погіршення ситуацій зі свободою мирних зібрань. За даними правозахисника, у цьому році в півтори рази збільшилося кількість звернень громадян до органів влади щодо таких зібрань, і в стільки ж разів збільшилося звернень чиновників до судів з вимогою заборонити зібрання. Окрім цього, зазначив Дмитро Гройсман, значно погіршилася ситуація у пенітенціарних закладах. Випадків катувань у тюрмах та у ізоляторах тимчасового перебування зафіксовано більше, ніж у 2009 та 201о роках. Не краща ситуація із невмотивованими катуваннями і у міліції. На жаль, констатує голова ВПГ, в більшості випадків українська прокуратура не реагує на порушення прав людини.

Щодо ситуації на Вінниччині, то Дмитро Гройсман відзначив, що у рейтингу областей щодо заборони мирних зібрань – вона посідає останні місця. А от місцевий «Будяк року» варто вручити представників прокуратури Вінницької області та керівників тюремних закладів.