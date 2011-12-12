Михайло Каменюк видав «Анкету для Господа Бога»

09:36, 12 грудня 2011
Вінниця
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Презентація книги

14 грудня, в обласній бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва відбудеться презентація нової книги  вінницького письменника, секретаря  правління Національної спілки письменників України Михайла Каменюка «Анкета для Господа Бога».  Жанр твору -  художньо-публіцистична есеїстка.

За задумом автора – це широка розповідь про себе і свій час, своє покоління. Книга має два напрямки: перший – чим жило, за що боролось покоління українців в цілому, а вінничан, зокрема, чия юність припала на 1960-70 роки; другий – про секрети творчої лабораторії поета, драматурга, перекладача і публіциста за  45 років його творчої діяльності. «Анкета для Господа Бога» - це одверта сповідь перед Богом і читачами за помилки і удачі, сумніви і відкриття своєї України в собі та в цілому світі.

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