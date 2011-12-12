Михайло Каменюк видав «Анкету для Господа Бога»

14 грудня, в обласній бібліотеці ім. К.А.Тімірязєва відбудеться презентація нової книги вінницького письменника, секретаря правління Національної спілки письменників України Михайла Каменюка «Анкета для Господа Бога». Жанр твору - художньо-публіцистична есеїстка.

За задумом автора – це широка розповідь про себе і свій час, своє покоління. Книга має два напрямки: перший – чим жило, за що боролось покоління українців в цілому, а вінничан, зокрема, чия юність припала на 1960-70 роки; другий – про секрети творчої лабораторії поета, драматурга, перекладача і публіциста за 45 років його творчої діяльності. «Анкета для Господа Бога» - це одверта сповідь перед Богом і читачами за помилки і удачі, сумніви і відкриття своєї України в собі та в цілому світі.