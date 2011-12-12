"Маски-шоу" на паркеті

У п’ятницю, 9 грудня, у вінницький офіс компанії «Барлінек» раптово зайшли співробітники податкової міліції із постановою суду про проведення оперативно-слідчих дій. Про це журналістам повідомили працівники підприємства.

Прес-офіцер податкової міліції Державної податкової адміністрації у Вінницькій області роз’яснила, що оперативно-слідчі дії можуть проводитись виключно в рамках постанови суду, яку перед проведенням дій було зачитано посадовій особі, що була присутня на підприємстві. Зокрема, в рамках оперативно-пошукових дій було проведено обшук та виїмку документів, наразі інформація про затримання осіб відсутня.

Натомість, керівники компанії та податківці від офіційних коментарів поки що утримуються. За неофіційною інформацією, слідчі дії проводились в рамках розслідування кримінальної справи.

Довідка. Компанія «Барлінек» у жовтні 2007 року ввела в експлуатацію другу чергу деревообробного заводу у Вінниці, інвестувавши у його будівництво 70 мільйонів доларів. Потужність підприємства перевищує 2 мільйони квадратних метрів паркетної дошки на рік.