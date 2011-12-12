У вихідні дорога забрала життя двох стареньких

Фатальними стали вихідні для двох стареньких жінок, які перебувади у дорозі.

У суботу вранці біля села Козаківка Немирівського району 56-річний вінничанин - водій автомобіля «ВАЗ-2107 не впорався з керуванням та скоїв наїзд на літню жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень 74-річна жителька села Козаківка загинула на місці події.

На момент аварії потерпіла перетинала проїжджу частину дороги у невстановленому місці.

Інша ДТП, у якій також загинула пенсіонерка, сталася у Шаргородському районі. В неділю на автошляху Могилів-Подільський – Немирів, неподалік села Стрільники, 62-річний пенсіонер, керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», на слизькій ділянці дороги не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя, де машину зупинила дерево. Внаслідок аварії його 69-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці пригоди.