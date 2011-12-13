Вінничани стали агресивніші: крадуть, гвалтують і вбивають частіше

За повідомленням органів внутрішніх справ Вінниччини, протягом січня–листопада 2011р. зареєстровано 11,8 тис. злочинів (без урахування злочинів, зареєстрованих податковою міліцією), що на 2,6% менше, ніж у січні–листопаді 2010р. Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 33,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У загальній кількості злочинів 59% склали злочини проти власності, 14% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4% – злочини проти громадського порядку та моральності, по 3% – злочини у сфері службової діяльності, злочини у сфері господарської діяльності і злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, по 2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту і злочини проти громадської безпеки.

Протягом 11 місяців 2011р. скоєно 69 умисних тяжких тілесних ушкоджень (що на 10% більше, ніж за відповідний період минулого року), 44 умисних вбивства і замахи на вбивство, 11 зґвалтувань та замахів на зґвалтування (на 14% та 52.2% менше, ніж у січні–листопаді 2010р.).

Кількість крадіжок (5507 випадків) і грабежів (402) порівняно із січнем–листопадом 2010р. збільшилась відповідно на 10% та 1%, проте кількість розбоїв (51) зменшилась на 22%. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (639) збільшилась на 3%, тоді як число зареєстрованих випадків хабарництва (67 злочинів) зменшилося на 36%.

Органами внутрішніх справ за січень–листопад 2011р. виявлено 9 організованих груп та злочинних організацій, що скоїли 53 злочини, з числа яких 79% – тяжкі та особливо тяжкі. По одній злочинній групі діяло у Бершадському, Могилів-Подільському та Ямпільському районах, дві – у Жмеринському районі та чотири – у м.Вінниці.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–листопад 2011р. становила 7996 осіб (на 4% більше, ніж у січні–листопаді 2010р.), з числа яких 3087 осіб – це жінки, 906 пенсіонерів, 319 осіб – неповнолітні та 100 осіб – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 4931 особа (62%) та шахрайств – 574 особи (7%), серед яких 42% – жінки (2284 особи). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 222 особи, з яких 31% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 135 осіб, із числа яких 11% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 25% було вбито.

Серед виявлених осіб (7,3 тис.), які вчинили злочини, 45% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 27% мають незняту або непогашену судимість, 16% вчинили злочин у групі, 15% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 15% – жінки, 5% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 55%.