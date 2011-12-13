Працівники військового санаторію "Хмільник" виходять на протест

Працівники військового санаторію «Хмільник» мають намір черговий раз вдатися до пікетування. З 13 грудня вони оголошують безстрокову акцію протесту.

Про це повідомив Громадський форум Хмільниччини.

Військовий санаторій припинив роботу, позаяк 8 грудня за борги йому відключили світло та газ.

Місяць тому працівники Військово-клінічного санаторію МО «Хмільник» вийшли на мітинг із закликами виплатити їм заборговану за рік заробітну платню та не закривати санаторій.

Після мітингу з військово-медичного департаменту перерахували 450 тисяч гривень на погашення боргів, а працівникам пообіцяли, що санаторій працюватиме, і що про продаж закладу не може бути й мови. Мовляв, людей скорочувати не будуть, а Міністерство оборони контролюватиме вирішення усіх проблемних питань.

Втім, майбутнє санаторію залишається туманним.