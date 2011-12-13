Вінницьким «чорнобильцям» вручили медалі «Захиснику Вітчизни»

Учора, 12 грудня, під час презентації книги «Полинові шляхи вінничанок» вінницьких авторів М.Ястремського, М.Лаціса та В.Сокола, відбулося нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС медаллю «Захиснику Вітчизни». Високої державної нагороди удостоєні, зокрема, лікар, ліквідатор І-ої категорії Лариса Шевчук та ліквідатор Олександр Кононов.

Вручаючи відзнаки, голова Вінницької міської громадської організації «Союз Чорнобиль України», ліквідатор Микола Бойчук зазначив:

- Нехай і через 25 років, але нагорода знайшли своїх героїв. І хоча сьогодні деякі обмежені люди кажуть, мовляв, «вас туди ніхто не посилав», саме вони врятували Україну від руйнівного «мирного атому».

За словами одного з авторів книги Михайла Ястремського, участь у ліквідації аварії на ЧАЕС взяло понад 6 тисяч вінничан. Серед тих, хто скуштував гіркоту полину, 300 жінок: лікарів, телефоністок, кухарів. Вони працювали по 14-15 годин на добу. Кожен їх день у Чорнобилі був сповнений ризику, героїзму, самопожертви.

Усім присутнім на презентації героям-«чорнобильцям» вручили книгу «Полинові шляхи вінничанок». Видана вона за сприяння Вінницької ОДА та Вінницької обласної ради.