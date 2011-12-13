«Гайдамаки» фінансуються на 15 %

У вінницького клубу «Гайдамаки», аутсайдера професійної хокейної ліги (ПХЛ) України, серйозні проблеми з фінансуванням. Обіцяної ще у вересні цього року достатньої фінансової підтримки від влади і спонсора й досі немає.

З 28 листопада по 21 грудня – перерва в ПХЛ. Керівництво «Гайдамаків» сподівається, що саме в цей час вдасться покращити фінансування клубу.

– Команда виживає завдяки підтримці генерального директора ПХЛ Юрія Загороднього і президента ХК «Гайдамаки» В’ячеслава Завальнюка (киянина – авт.), – сказав генеральний директор ХК «Гайдамаки» Валерій Лук’янець. – Але фінансова заборгованість постійно зростає. Потрібна підтримка інвесторів. Особливо нині, з грудня по лютий. Сподіваємося, що керівництво області і міста почують нас. І запланують необхідні для підтримки «Гайдамаків» кошти до бюджетів наступного року. Також сподіваємось на обіцяну підтримку з боку місцевого бізнесу. Відзначу, що ми – найекономніша команда в ПХЛ.

ХК «Гайдамаки» сподівається «вписатися» у 2,5 мільйона гривень на рік. За словами Валерія Лук’янця, поки що до ХК поступило приблизно 15 % від обіцяних коштів (за відповідний період). Тому, за його словами, у команді вже немає хокейних заробітчан, які грали виключно заради грошей. Зараз у ній – бійці, які з гордістю несуть звання «гайдамака» і вірять в перспективи колективу.