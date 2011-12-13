40% товарів продгрупи припадає на цигарки та алкоголь

Алкогольні напої та тютюнові вироби входять в шістку товарів, які на Вінниччині мають найбільшу кількісну складову в обсягах реалізації торгової мережі, після автомобілів та автотоварів, бензину моторного, дизельного пального та фармацевтичних товарів. На їх долю припадає 12,3% загального обсягу роздрібного товарообороту та 40,2% обсягу продажу продовольчих товарів торгової мережі.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Для порівняння: частка м’ясопродуктів в загальному обсязі роздрібного товарообороту торгової мережі становить 3,9%, молокопродуктів, включаючи сир – 1,3%, хліба і хлібобулочних виробів – 0,8%.

За січень-вересень 2011 року через роздрібну мережу, що належить юридичним особам, було реалізовано алкогольних виробів на 296,7 млн.грн, тютюнових – на 333,5 млн.грн., що більше ніж за січень-вересень 2010 року, відповідно, на 14,9% та 72,3%. В складі продовольчої групи частка алкогольних напоїв склала 18,9%, тютюнових виробів –21,3%.

Найбільша питома вага в структурі алкогольних напоїв припадала на горілку та лікеро-горілчані вироби 50,8%, 15,2% – на вина, 10,3% – на коньяк. При цьому питома вага коньяку збільшилась на 2,1%, лікеро-горілчаних виробів – на 0,3 в.п., вина – зменшилась на 0,2 в.п. (проти відповідного періоду минулого року).

Темпи продажу алкогольних напоїв в натуральних одиницях збільшились порівняно з відповідним періодом минулого року по всіх видах алкогольної продукції: коньяку – на 45,8%, напоїв слабоалкогольних – на 15,0%, пива – на 11,5%, вина – на 8,4%, шампанського – на 5,9%.

У перерахунку на абсолютний алкоголь продаж алкогольних напоїв у розрахунку на одну особу порівняно з 9 місяцями минулого року збільшився на 0,1л і становив 1,3л.

В загальному обсязі роздрібного продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів переважає продукція вітчизняних виробників. За січень-вересень поточного року через торгову мережу області реалізовано алкогольних виробів вітчизняного виробництва на 224,2 млн.грн. (96,1% усіх алкогольних напоїв) та тютюнових виробів – на 170,7 млн.грн. (98,5%).

Забезпеченість товарообороту товарними запасами на 01.10.2011р. по лікеро-горілчаних виробах склала 42 дні, по тютюновим виробам – 19 днів.