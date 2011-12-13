Вінницькі студенти об’єдналися в ПОЛІС

Студенти Вінницького національного аграрного університету ініціювали створення першого в Україні студентського клубу ПОЛІС - Подільської Об’єднаної Ліги Ініціативних Студентів. Його завдання - організація семінарів та конференцій для поглиблення знань та розширення світогляду, зустрічей з цікавими особистостями та інші цікаві заходи та урізноманітнення дозвілля.

Презентація проекту відбулася під патронатом нардепа, ректора ВНАУ Григорія Калетніка. У рамках презентації відбувся прем’єрний виступ Студентського Театру Естрадних Мініатюр «Фєєрія» ВНАУ, видовищне шоу зі зміями у виконанні Юлії Войтенко, вокальне мистецтво неперевершено продемонстрував квартет «Галант», а дует 2d format захоплював гідним виступом у модному стилі біт бокс.

Започаткування традицій об’єднання студентства продовжилося у форматі вечірки з якісною музикою, цікавими конкурсами та подарунками.