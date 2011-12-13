П'яний молодик забив літнього сусіда до смерті

У Томашпільському районі працівники міліції затримали 17 – річного підлітка, якого обґрунтовано підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень 52 – річному сусіду. Молодик бив лежачого чоловіка руками і ногами, поки той не втратив свідомість. Внаслідок отриманої черепно-мозкової травми та крововиливу в мозок потерпілий помер.

Ця подія сталася ввечері 9 грудня у селі Кислицьке. Як з’ясувалося, покійний чоловік та його кривдник мешкали по сусідству.

Як повідомив виконуючий обов’язки начальника Томашпільського райвідділу міліції Володимир Ковальчук, 10 грудня до райвідділу міліції звернулися мешканці села Кеслицьке з повідомленням про те, що на вулиці села вони виявили закривавлене тіло свого односельця. Він лежав на землі неподалік від свого помешкання і на його обличчі були сліди від численних ударів.

Під підозру правоохоронців потрапив 17 – річний сусід покійного чоловіка, який неодноразово сварився з ним і обіцяв розправитися. Під час попереднього розслідування з'ясувалось, що 9 грудня молодик повертався додому від знайомих і був в стані алкогольного сп’яніння. Побачивши на вулиці свого дорослого сусіда, який також був під дією алкоголю і ледь стояв на ногах, вирішив з’ясувати з ним відносини. Розлючений молодик декілька хвилин бив руками і ногами лежачого чоловіка по голові. Потерпілий втратив свідомість і тільки після цього хлопець заспокоївся. Наступного дня підозрюваного затримали.

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, порушили кримінальну справу за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.