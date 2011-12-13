Продаж непродовольчих товарів на Вінниччині зріс на чверть

За січень – вересень 2011року обсяг роздрібного товарообороту підприємств – юридичних осіб (торгових промислових, сільськогосподарських тощо) становив 5256,1 млн.грн., у тому числі ресторанного господарства – 136,4 млн.грн.

В цілому по області відбулось зростання обсягів роздрібного товарообороту, темп приросту обсягів якого склав 21,6%, у тому числі ресторанного господарства – 12,9%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із 33 міст і районів області одержали зростання обсягів товарообороту 28. Значні темпи росту у торгівлі Вінницького – 177,1%, Тиврівського – 132,1%, Гайсинському – 124,5% районів та міст Жмеринки – 124,7%, Вінниці – 124,2%.

Зниження обсягів відбулось на підприємствах Крижопільського – на 53,4%, Теплицького – на 9,9%, Хмільницького – на 3,2%, Оратівського – на 1,3%, Тульчинського – на 0,1% районів.

Роздрібний товарооборот на одну особу у січні – вересні п.р. в цілому по області склав 3,2 тис.грн. Вищий ніж середньообласний цей показник був у Вінницькому районі – 8,2 тис.грн., м. Вінниці – 7,5 тис.грн., Гайсинському районі – 3,4 тис.грн.. Найнижчий у Теплицькому – 0,3 тис. грн., Оратіському – 0,8 тис.грн., Шаргородському – 0,9 тис.грн. районах.

За січень – вересень 2011р. у структурі роздрібного товарообороту області на продаж продовольчих товарів припадало 32,4%, а непродовольчих відповідно – 67,6%. У порівнянні з відповідним періодом минулого року більш швидкими темпами зростав продаж непродовольчих товарів – на 25,0%, продовольчих товарів – на 15,2%.