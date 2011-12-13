"Соцпрацівниці" влаштували стареньким "реформу грошей"

У Замостянський райвідділ міліції Вінниці звернулися дві бабусі 77 і 83 років із заявою, що три незнайомі жінки, які прийшли у їхній будинок, вкрали у них гроші. В однієї бабусі зловмисниці викрали 300 гривень, в іншої — 1280, - повідомляють “Факти”.

Пенсіонерки розповіли: представившись співробітниками соціальної служби, незнайомки повідомили їм, що незабаром в Україну відбудеться грошова реформа, і треба поспішити з обміном грошей. Для цього слід переписати номерні знаки грошових купюр, які у них є, а через кілька днів «соцпрацівниця» знову прийдуть і поміняють стареньким їхні гроші на нові.

Довірливі пенсіонерки охоче погодилися з такою пропозицією. Але після того як старенькі, діставши з домашніх схованок заощадження, переписували номери купюр, а потім клали на місце, одна з зловмисниць вилучала їх звідти. У цей час її спільниці відволікали пенсіонерок розмовами про майбутню «реформу».

Після візиту «соціальних працівників» пенсіонерки виявили пропажу грошей і заявили про подію в міліцію. Правоохоронці вирахували зловмисниць по гарячих слідах. Ті якраз залишали межі Вінниці в легковому автомобілі «Жигулі», коли співробітники міліції зупинили його. Мабуть, злякавшись правоохоронців, пасажирки залягли на сидіння. Настільки дивна поведінка жінок викликало підозри у правоохоронців, до того ж виглядали вони так само, як описували зловмисниць постраждалі. Жінок доставили в Замостянський райвідділ міліції. Затримані зізналися в тому, що відбирали гроші у стареньких. І потерпілі впізнали своїх «благодійниці», які обіцяли обміняти їм купюри. «Соцпрацівниця» повернули стареньким вкрадені гроші.

Як повідомили в секторі громадських зв'язків Вінницької обласної міліції, затримані - громадянки Росії, якийсь час проживали на території Україні. Зараз міліція перевіряє їх причетність до скоєння аналогічних злочинів. Порушено кримінальну справу. «Соцпрацівниця» загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.