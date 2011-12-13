Вінничани на штурмі Апеляційного суду

Прихильники Юлії Тимошенко, намагаючись потрапити на так зване відкрите засідання апеляційного суду з розгляду скарги Юлії Тимошенко, звалили дві секції металевої огорожі, якою обнесений суд, - повідомляє сайт http://byut.com.ua.

Дірку в паркані одразу заповнили собою працівники спецпідрозділу «Беркут».



Вони утворили собою живу огорожу у п’ять рядів, не дають можливості людям потрапити на територію суду.



При цьому Перший заступник Голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, який виступає перед прихильниками Юлії Тимошенко, закликав владу відкрити ворота і пустити громадян на засідання з розгляду апеляції Юлії Тимошенко.



У свою чергу «Беркут» почав відтісняти людей від огорожі суду.

Загалом на мітингу зібралися більш ніж кілька тисяч людей, приїхали підтримати свого лідера і представники „Батьківщини” з регіонів. Зокрема, з Вінниччини виявили бажання виказати підтримку своєю присутністю кілька сотен громадян.

За словами вінничан-активістів, присутніх на мітингу у Києві, представники „Беркуту” вилучили відео- та аудіоапаратуру у прихильників, в той час як намагаються відтіснити людей на проїжджу частину, аби „активісти Калашникова” могли поставити свою з гучномовцями.

Як повідомляла раніше прес-секретар лідерки БЮТ Марина Сорока, представникам ЗМІ перебувати у залі суду заборонили.